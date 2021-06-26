Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
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Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Afrin kent merkezinde bombalı aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hatay Valiliği, Suriye'nin AAfrin kent merkezindeki Eşrefiye Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bombalı aracın patladığını duyurdu. Açıklamada, 3 kişinin öldüğü, 3 kişin de yaralandığı kaydedildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son Dakika | HATAY AFRİN'DE BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 3 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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