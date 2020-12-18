Son dakika! Hastaneyi benzinle yakmak isteyen şahıs tutuklandı
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Son dakika! Hastaneyi benzinle yakmak isteyen şahıs tutuklandı

18.12.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:54
Son dakika! Hastaneyi benzinle yakmak isteyen şahıs tutuklandı

Son dakika haberleri: Samsun'un Terme İlçe Devlet Hastanesi'nde tartışma çıkartarak 12 hastanın ve sağlık çalışanlarının bulunduğu diyaliz merkezini benzin döküp yakmak isteyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Terme İlçe Devlet Hastanesi'nde tartışma çıkartarak 12 hastanın ve sağlık çalışanlarının bulunduğu diyaliz merkezini benzin döküp yakmak isteyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören ve ertesi gün saat 08.00'de randevusu olan A.I., randevusunun öğleden sonraya alınmasını istedi. Kovid-19 yoğunluğu nedeniyle talebi kabul edilmeyen A.I, bunun üzerine kısa bir süre sonra diyaliz merkezine elinde benzin dolu bidonla geldi. Benzin dolu bidonu 12 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve oksijen tüplerinin olduğu diyaliz merkezine döken A.I.'ya 2 hemşire müdahale ederek yangını engelledi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve polis ekipleri tarafından merkezden dışarıya çıkartılan A.I. gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.I. Terme Adliyesi'nde bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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