Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
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Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Korkmaz (61), yolcu midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Latife Korkmaz (61), yolcu midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi Üzümlü Sokak üzerinde meydana geldi. Tedavi olmak için Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne gittiği belirtilen

Latife Korkmaz, yolun karşısına geçmeye çalışırken N.Ş.'nin kullandığı 59 M 7264 plakalı midibüs çarptı. Midibüsün altında kalarak yaralanan Korkmaz, ihbar üzerine gelen ekipler ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, midibüs sürücüsü N.Ş.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA
Son dakika haber... HASTANEYE GİDERKEN MİDİBÜS ÇARPAN YAYANIN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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