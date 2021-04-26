Son dakika... Hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
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Son dakika... Hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Son dakika... Hastaneye gitmek için yola çıkan yaşlı kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastane yolunda minibüsün çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hastane yolunda minibüsün çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Üzümlü Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında Latife Korkmaz'a (61) hastaneye gitmek için yolun karşısına geçmek istediği sırada Naci Ş. idaresindeki 59 M 7264 plakalı minibüs çarptı.

Minibüsün altında kalan yaşlı kadın bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Trafik kazası güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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