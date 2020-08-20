Son Dakika | Hastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı (2) Son dakika gündem haberi: POLİS MEMURU, DOĞUMUNU YAPTIRDIĞI DEMET BEBEKLE BULUŞTUAdana'da doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu.

POLİS MEMURU, DOĞUMUNU YAPTIRDIĞI DEMET BEBEKLE BULUŞTU

Adana'da doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu. Polis memuru Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına almanın sevincini yaşadı. Aslan ailesi, polis memuru Çubukçu'ya ve uygulama noktasındaki ekiplere tatlı ikram etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de anne Hüsne Aslan'a çiçek verdi.

'BEBEĞE ADIMIN VERİLMESİ ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'Doğumu yaptırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren polis memuru Demet Çubukçu, "Polis her zamanki gibi imdada yetişti. Araçtan inen beyefendi, doğum yapmak üzere olan bir kadının olduğunu söyledi ve yardım istedi. Biz de önce ambulans istedik ama gelme süresi uzun olacağı, doğum da başladığı için mecbur kaldık ve doğumu gerçekleştirdik. Bebek dünyaya geldi ve çok mutlu olduk. Bebeğe de ismimi vermiş olmaları çok güzel bir duygu" diye konuştu.'ANNELİK DUYGUSUYLA HAREKET ETTİM'İki çocuğu olduğunu ve annelik duygusuyla hareket ettiğini kaydeden Çubukçu, "İnsan böyle bir şeye şahit olduğu için gurur duyuyor. O an öyle olması gerektiğini hissettim ve doğumu yaptırdım. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Başta biraz tedirgin olduk ama sonrasında poposuna bir tane patlattık. Ağlamaya başlayınca rahatladık" dedi.

Demet bebeğin amcası Selim Aslan ise polis ekiplerine teşekkür ederek, bu mutlu anı paylaşmak istedikleri için ekipleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Kaynak: DHA