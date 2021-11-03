Son Dakika | Hastaneye başvuran bin 400 gebeden 60'ı aşılı çıktı

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Acar Koç, ekim ayında gebelik takibi için hastaneye başvuran bin 400 gebeden sadece 60'ının Covid-19 aşısı yaptırmış olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Acar Koç, pandemi sürecinde gebelerin aşı olma konusunda birçok tereddüt yaşadığını ve aşılama oranlarının iyi noktada olmadığını belirtti. Son dönemde aşı olmayı kabul eden gebe sayısının arttığını ancak istenilen orana ulaşmadığını ifade eden Prof. Dr. Koç, "Örneğin biz geçen mayıs ayında aşı yokken gebelik döneminde olan kadınlara yönelik bir anket çalışması yapmıştık. Yaklaşık 250 gebe kadına aşı olup olmayacaklarını sorduk; yüzde 50'si aşının yan etkisinin olacağını düşündü. Ancak yüzde 30'u kabul edebileceğini söyledi. Aşının güvenirliği kabul edilse bile aşı olmak istemeyen grup çok fazlaydı ama şu son zamanlarda, koronavirüs vakalarının çok artması ve varyantlara bağlı hastalıkların ortaya çıkması sonucunda gebelerde yeni yeni aşılama oranları artıyor ama hala istenilen seviyede değil" dedi.

Koç, aşının bireysel bir tercih olduğunu fakat pandemi döneminde bunun mümkün olmadığını vurgulayarak, "Pandemide herkesin aşı olması zorunludur. Aşı olmak şarttır. Kendilerini düşünmeleri lazım. Karnında taşıdıkları çocukları düşünmeleri lazım. Aynı zamanda toplumu düşünmeleri lazım. Gebe anne adayları virüse yakalandıktan sonra bize 'Keşke aşı olsaydık' diyorlar. Bunu çok duyuyoruz ama iş işten geçmiş oluyor. Gebelikte koronavirüs aşısının zamanı yoktur. Hatta bugün gebe kalsa bile aşı olabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Her 3 ayda yani gebeliğin başından sonuna kadar ve emzirme döneminde de aşılanma mümkündür ve zararlı olmadığı gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.