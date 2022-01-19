Son Dakika | Hastanenin eski tekstil ürünleri barınakta yatak oluyor

Son dakika haberleri: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, kullanım ömrü dolmuş tekstil ürünleri, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında yatak olarak değerlendiriliyor.

ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, kullanım ömrü dolmuş tekstil ürünleri, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında yatak olarak değerlendiriliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kullanım ömrünü tamamlamış çarşaf, pike, yatak örtüsü, yastık kılıfı ve ameliyathane örtüleri 2019'dan bu yana barınağa bağışlanıyor.

Tekstil ürünleri, barınakta hayvanların uyudukları ve vakit geçirdikleri yerlere serilerek değerlendiriliyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdür Yardımcısı Figen Özdemir ve Veri Giriş Sorumlusu Tülin Elif Elmas, son alarak hastanede kullanım ömrü dolmuş 2 bin 697 tekstil ürününü barınağa teslim etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Ramazan Özdemir, hastaneden gelen eski tekstil ürünlerinin hayvanların sağlığı ve konforu için çok önemli olduğunu belirtti.

Düzenli olarak getirilen kumaşların kirlendikçe yenileriyle değiştirildiğini ifade eden Özdemir, hastane yönetimine teşekkür etti.