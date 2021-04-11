Son dakika... Hastaneden firar ederken camdan atlayan kişi yaşamına yitirdi

Son dakika habere göre Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.