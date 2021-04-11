Son dakika... Hastaneden firar ederken camdan atlayan kişi yaşamına yitirdi
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Son dakika... Hastaneden firar ederken camdan atlayan kişi yaşamına yitirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Hastaneden firar ederken camdan atlayan kişi yaşamına yitirdi

Son dakika habere göre Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde, hırsızlık şüphelisi olarak polis ekiplerince işlemler için getirildiği hastanedeki tuvalet camından kaçmaya çalışan zanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 6 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olayda, hırsızlık suçundan gözaltına alınan Özkan Ö., sağlık kontrolü için Alaplı Devlet Hastanesine getirilmişti. Buradaki işlemlerinin ardından Özkan Ö.(33) tuvaletin camını açıp yaklaşık 7 metre yükseklikten atlayarak kaçmaya çalışırken beton zemine kafa üstüne düşerek ağır yaralanmıştı. Sağlık görevlilerin müdahalede bulunduğu ağır yaralı Özkan Ö., önce Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Özkan Ö., burada yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özkan Ö'nün cenazesi otopsinin ardından Ereğli'nin Abdi Köyünde toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 18:14:19. #1.14#
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