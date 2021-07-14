Son dakika! Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti

Son dakika! Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, hastaneden dönen kadın hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, hastaneden dönen kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Yakakent ilçesi Kayalıköyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. idaresindeki 34 YA 7802 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Fatma K.(39) olay yerinde hayatını kaybetti. Kalp hastası olan Fatma K.'nın Bafra Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine dönerken kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ölen kadının 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yosun bağlamış insan iskeleti buldu
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Maltepe'de fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Sezen Aksu Levent Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Hastaneden dönerken kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:31:57. #1.16#

title