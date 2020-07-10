Son Dakika | Hastaneden çıkan yangın korkuttu Son dakika haberleri: Hastaneden çıkan yangın korkuttu Dumanlar içinde kalan hastanede can kaybı yaşanmadı Mersin'in Tarsus ilçesinde bir özel hastaneden çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hastaneden çıkan yangın korkuttu

Dumanlar içinde kalan hastanede can kaybı yaşanmadı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir özel hastaneden çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Yangın Öğretmenler Mahallesinde bulunan Özel Medicalpark Hastanesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, yangın Medicalpark Hastanesi 2. Katında bulunan Dermatoloji Bölümünde epilasyon cihazlarının elektrik aksamından çıktı. Alevleri fark eden hastane çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, duman altında kalan katı söndürme çalışmalarına başladı. Yangından dolayı 2.kat tamamen boşaltıldı. Üst katlarda tedavisi devam 16 hasta kendi rızalarıyla tahliye olurken, 27 hasta tahliyesine gerek duyulmadığı, havalandırmaların kapatılmasından dolayı üst katlara duman çıkışı engellendi. Diğer katlarda dumandan etkilenen olmadığından yatan şahısların tedavileri devam etti.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Şans eseri yaralanın olmadığı yangın dolayısıyla maddi hasar oluştu. Duman tahliye çalışmalarının yapıldığı yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA