Son Dakika | HASTANEDEN AMBULANS ÇALAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gelen son dakika haberlerine göre Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A., adliyeye sevk edildi.

Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önündeki ambulansı çalan ve yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çetin A., adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin önünde duran 34 VZ 3586 plakalı hasta nakil ambulansı, Çetin A. isimli kişi tarafından çalındı. Polis ekipleri tarafından Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli Çetin A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA