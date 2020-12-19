Son dakika: Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi
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Son dakika: Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi

19.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:00
Son dakika: Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi

Edinilen son dakika haberine göre Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Hastanedeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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