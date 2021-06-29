Hastanede yangın paniği yaşandı, 21 hasta farklı servislere tahliye edildi

Bartın'da Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıkan yangın hastane personelinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Bartın'da Devlet Hastanesinin genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıkan yangın hastane personelinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Servisteki bazı hastalar yakınları tarafından panikle dışarıya çıkarılırken toplam 21 hasta farklı servislere tahliye edildi.

Yangın, Bartın Devlet Hastanesi'nin 3. katındaki genel cerrahi servisinde kullanılan cihazların kısa devre yapması sonucu çıktı. Yangına ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Hastane personelinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında panikleyen bazı hasta yakınları hastalarını tekerlekli sandalyeye bindirerek bina dışına taşıdı. Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince yangının çıktığı serviste geniş çaplı inceleme yapıldı. Servisteki 21 hasta farklı servislere tahliye edilirken yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı.

(Bülent Bostancı/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı