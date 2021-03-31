Hastanede yangın paniği
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Hastanede yangın paniği

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | 3. Sayfa

Hastanede yangın paniği Edirne'de bulunan özel bir hastanenin cihazlarında çıkan yangın sebebiyle hastane binasına yayılan dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı.

Hastanede yangın paniği

EDİRNE - Edirne'de bulunan özel bir hastanenin cihazlarında çıkan yangın sebebiyle hastane binasına yayılan dumanlar kısa süreli paniğe yol açtı.

İddialara göre, Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde bulunan Özel Ekol Hastanesi'nin bazı cihazlarında yangın çıktı. Yanan cihazdan çıkan dumanlar hastane binasının içerisine yayıldı. Dumanlar kısa süreli paniğe sebep olurken, dumanı gören hastane çalışanları, itfaiye ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan cihazı kontrollü şekilde dışarı çıkarıp müdahale gerçekleştirdi. Yangından zarar gören kimse olmadı.

Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği
Hastanede yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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