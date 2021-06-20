Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı
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Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı

Anadolu Ajansı / Nurettin Yiyit - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü hastane personeli tarafından kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere çeşitli sebeplerle hastanelerde tedavi edilenlerin Babalar Günü hastane personeli tarafından kutlandı.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum ve Çekmeköy Devlet hastanelerinin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Babalar Günü dolayısıyla hastanelerde tedavi edilen vatandaşları ziyaret etti.

Personelin de katıldığı sürpriz ziyaretle Kovid-19 başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunları nedeniyle Babalar Günü'nü hasta yataklarında karşılayan babaların ailelerinden ayrı olma hüzünleri giderilmeye çalışıldı.

Prof. Dr. Yiyit, ziyaret sırasında Babalar Günü anısına hediyeler verdiği hastalarla sohbet etti.

Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı
Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı
Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı
Hastanede tedavisi süren babalar da Babalar Günü'nde unutulmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurettin Yiyit

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