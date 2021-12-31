Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var - Haberler
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Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var
Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda, aralarında bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarlarının da bulunduğu toplam bin 91 eşya unutuldu.

ADANA (DHA) - ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 1 yılda, aralarında bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarlarının da bulunduğu toplam bin 91 eşya unutuldu.

Ocak ayından bu yana gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu toplam bin 91 eşya, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kayıt altına alınarak, kayıp eşya odasına konuldu. Bacak ortezi, elektrikli süpürge, otomobil anahtarları, tekerlekli sandalye, leğen, nüfus cüzdanı, ziynet eşyası, cüzdan, çanta, nakit para, kol saati gibi yüzlerce eşya, bulundukları tarihler not edilip paketlenerek sergilendi.

'HASTANEYİ GÜNDE 35-40 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR'

Hastanenin Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, sahibi bulunamayan eşyaların yıl sonunda polis merkezine teslim edileceğini söyledi. Hastaneyi günde 35-40 bin kişinin ziyaret ettiğini aktaran Karslıoğlu, "Hastanemiz çok yoğun trafiğe maruz kalıyor. Birçok vatandaşımız eşyalarını düşürebiliyor. Bizler de bunları emanet eşya depomuzda saklıyoruz. Bacak ortezinden, ziynet eşyasına kadar birçok eşya var. Bunları ilgili yasa ve mevzuat gereği 1 yıl muhafaza etmek zorundayız. 1 yılın sonunda da polis merkezine teslim ediyoruz. Şu an burada yer alan bin 91 eşya kadar da sahipleri tarafından teslim alınan eşya var" dedi.


Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

Son dakika... Hastanede son 1 yılda bin 91 eşya unutuldu; aralarında bacak ortezi de var

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Demirören Haber Ajansı / Nuri Pir - Son Dakika Haberleri

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