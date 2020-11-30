Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem

30.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:36

Gelen son dakika haberine göre - Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem Samsun'da korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisi genişletiliyor.

- Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem

SAMSUN - Samsun'da korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisi genişletiliyor.

Samsun'da pandemi için ek tedbirler alınıyor. Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi korona virüsü vakalarının artması nedeniyle acil servis büyütülüyor. Çatı kaplaması tamamlanan binanın, iç donanımının da hazırlanması için çalışma yürütülüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Wanda Nara sınırları yıktı geçti! At üzerinde çırılçıplak
Wanda Nara sınırları yıktı geçti! At üzerinde çırılçıplak

Yetkililerden alınan bilgiye göre bina tamamlandığında acil servis genişletilecek. Muayene odaları, müşahede ve gözlem alanları artırılacak.

Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

İlgili Haberler

Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı
Covid: İngiltere'deki bir araştırmaya göre 5 Kasım'da yürürlüğe giren önlemlerle koronavirüs vakaları üçte bir azaldı
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi
Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya
Son dakika haberi: Türkiye'de 20 milyon çocuk ve genç obezite ile karşı karşıya
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Ali Babacan Halife Hafter Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Samatta Tisserand Ozan Tufan Okan Buruk Robert Prosinecki
Tüm Haberler Cuma Bursa Kabine Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 16:37:46. #1.14#
title