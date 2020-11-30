Son dakika! Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
30.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 16:36
Gelen son dakika haberine göre - Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem Samsun'da korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisi genişletiliyor.
- Hastanede korona vakalarına karşı 'ek' önlem
SAMSUN - Samsun'da korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir hastanenin acil servisi genişletiliyor.
Samsun'da pandemi için ek tedbirler alınıyor. Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi korona virüsü vakalarının artması nedeniyle acil servis büyütülüyor. Çatı kaplaması tamamlanan binanın, iç donanımının da hazırlanması için çalışma yürütülüyor.
Yetkililerden alınan bilgiye göre bina tamamlandığında acil servis genişletilecek. Muayene odaları, müşahede ve gözlem alanları artırılacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL