Son dakika: Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada
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Son dakika: Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada

21.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:27
Son dakika: Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, hastanede dolaştığı sırada doktorun masadaki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden belirlenip, yakalandı.

GAZİANTEP'te, hastanede dolaştığı sırada doktorun masadaki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden belirlenip, yakalandı.

Şehitkamil ilçesinde bulunan hastanede görevli doktor, masada bıraktığı cep telefonunu bulamayınca çalındığını anlayıp, polise şikayette bulundu. Doktorun şikayeti üzerine güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, koridorda dolaşan kişinin, masanın üzerindeki telefonu çalarak, kaçtığını belirledi. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi, adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan hırsızlık şüphelisi, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Son dakika: Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada
Son dakika: Hastanede doktorun telefonunun çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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