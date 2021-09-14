Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi - Haberler
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Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi

Son dakika haberlerine göre ADANA'da hastane otoparkındaki 3 motosikleti, ambulansın güvenlik kamerasının görüş açısını kapatmasından faydalanarak çalan Orhan Erül (51), bir sonraki hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı.

ADANA'da hastane otoparkındaki 3 motosikleti, ambulansın güvenlik kamerasının görüş açısını kapatmasından faydalanarak çalan Orhan Erül (51), bir sonraki hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı. Covid-19 aşısı yaptırmak için hastaneye geldiğini öne süren Erül'ün, aşı randevusunun bulunmadığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan Devlet Hastanesi'nin otoparkından 3 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Otoparktaki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler olay günü ve saatlerinde ambulansların otoparka girip, güvenlik kamerasının görüş açısını kapattığı, hırsızlık şüphelisinin bu durumdan faydalanarak motosikletleri çaldığını saptadı. Bu tespitler üzerine hastane otoparkında önlem alan polis, park halindeki 2 motosikleti çalıştırmaya çalışan şüpheli Orhan Erül'ü suçüstü yakaladı.

40 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Hakkındaki suçlamaları reddeden Erül, koronavirüs aşısı olmak için hastanede bulunduğunu öne sürüp, "Sizin yüzünüzden aşı sıramı kaçırdım. Görüntülerdeki kişi ben değilim" dedi. Yapılan incelemelerde Erül'ün aşı randevusunun bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca Erül'ün, kapkaç, hırsızlık ve para sahteciliği gibi suçlardan 40 kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi

Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi

Son Dakika | Hastane otoparkından motosiklet çaldı, yakalanınca 'aşı olmaya geldim' dedi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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