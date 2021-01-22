Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı
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Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı

22.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 12:03
Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı

Son dakika haberi... AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında hafif ticari araç, alev aldı.

AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında hafif ticari araç, alev aldı. Yangın, hastane güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkındaki hafif ticari araç, sabah saatlerinde, motor kısmından alev aldı. Alevleri gören hastanenin güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpleriyle aracın yanına koşup, müdahale başladı. Bu sırada ihbarla otoparka gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi sonucu yangın, söndürüldü. Çok sayıda aracın park halinde bulunduğu otoparktaki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. 


Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı
Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı
Son dakika! Hastane otoparkında hafif ticari araç, alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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