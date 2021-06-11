Son dakika... Hastane kavşağı yapım ihalesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberler... AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Hastane Kavşağı yapım ihalesinin 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Hastane Kavşağı yapım ihalesinin 29 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Ahmet Aydın, sosyal medyasından duyurduğu ihale tarihiyle ilgili, "2x81 metre köprüsü bulunan toplamda 1.050 metre (2x2) uzunluğunda (bağlantı yolu ile birlikte) farklı seviyeli kavşak yapım işi ve 2,25 kilometre Çelikhan Bağlantı yolu BY BSK işinin ihalesi 29.07.2021'de yapılacaktır" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı