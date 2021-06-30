Son dakika... HASTANE İNŞAATINDA YANGIN

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde devlet hastanesi ek bina inşaatında çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldüKumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatının sekizinci katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde devlet hastanesi ek bina inşaatında çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü

Kumluca Devlet Hastanesi ek bina inşaatının sekizinci katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangına müdahale için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kumluca İtfaiye Birimi ve Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, binanın sekizinci katında ve inşaat alanı olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorlandı.

Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın esnasında Kumluca Devlet Hastanesi'nde bir süre hizmet verilemedi. Hastanenin acil servisi tedbir amacıyla boşaltıldı ve polikliniklerde de muayeneye ara verildi. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme arazözlerinin de destek verdiği yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı