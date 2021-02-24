Hastane bahçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, hastane bahçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, hastane bahçesinde, park halindeki otomobilde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Hastanenin özel güvenlik görevlileri tarafından yangın tüpüyle söndürülen yangın anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erbaa Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yaşandı. Necati Ulusoy (60), 34 ERH 80 plakalı otomobiline binerek, çalıştırdı. Bu sırada aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin alev aldığını gören hastanenin özel güvenlik görevlileri, yangın söndürme tüpüyle araçtaki yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Motor kısmında hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev aldığı bu anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR