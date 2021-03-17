Son dakika... Hastane bahçesinde kafatası bulundu
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Son dakika... Hastane bahçesinde kafatası bulundu

17.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:40
Son dakika... Hastane bahçesinde kafatası bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu.

ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası bulundu.

Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti. Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelen kafatası üzerinde inceleme yaptı.Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Son dakika... Hastane bahçesinde kafatası bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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