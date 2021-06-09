Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, akrabalar arasında özel bir hastanenin acil girişinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, akrabalar arasında özel bir hastanenin acil girişinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki özel bir hastanenin acil servis girişinde meydana geldi. Husumetli akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 45 yaşındaki E.Y. vücuduna isabet edilen kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastanede tedaviye alındı. Bölgede inceleme başlatan polis, olayda kullanılan silahı bulurken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışması sürüyor. 


Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı
Son dakika! Hastane acil girişinde silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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