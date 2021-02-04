Son Dakika | Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30'un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı (2)

'ÖNLEMLERİ GEVŞETİRSEK, TEKRAR VAKA SAYISINDA ARTIŞ GÖREBİLİRİZ'

Kocaeli'nde vaka sayılarında büyük bir düşüş olduğuna dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kocaeli'nde geçtiğimiz yılın son 3 ayında yaşadığımız vaka artışından sonra alınan önlemler ve bakanlığımız, personelimiz ile müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde vaka sayısında ciddi anlamda azalma oldu. Hastaneye yatış oranında azalma oldu. Yoğun bakım ve ölüm oranlarında ciddi azalma oldu. Bir yandan da aşılama çalışmaları devam ediyor. Vaka artış hızı azaldı diye kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Çünkü önlemleri gevşettiğimiz an, tekrar vaka sayısında artış görebilmemiz mümkün. Onun için, en son hasta taburcu olana kadar ve aşılama çalışmaları son aşamaya gelene kadar kesinlikle tedbiri elden bırakmamamız lazım. Ailelerde şüpheli bir kişi varsa kesinlikle kendisini izole etmeli. İlaçlarını mutlaka düzenli kullanmalı. Gerektiğinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan bakanlığımıza tahsis edilmiş olan yurtlar var. Eğer vatandaşlarımızın evdeki şartları uygun değilse, izolasyonunu ve tedavisini orada ücretsiz olarak tamamlayabilmekteyiz" dedi.

'BU HASTALIĞI ÖNLEMEK, TEDAVİ ETMEKTEN DAHA KOLAY'

Aile için bulaşların devam ettiğine dikkat çeken Pehlevan, "Alınan önlemler ve yasakların etkin olabilmesi için kurallara mutlaka uymamız lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Bir yandan yasaklar olurken, diğer yandan konu, komşu toplanıp, haberleşip çay içmeler, yemek yemeler inanılmaz bir risk oluşturmakta. Dolayısıyla, o grup içerisinde herhangi bir kişinin pozitif olması, taşıyıcı olması, bütün komşulara ve ailelerine bulaşması riskini taşıyor. Bu hastalığı önlemek, tedavi etmekten daha kolay. Daha az zararla çıkabiliriz. Vaka sayısının iyice azalması ve pandeminin ülkemiz ile dünyadan silinmesi için her bireyin kendine göre sorumluluğu var. Ailemize karşı, sevdiklerimize karşı sorumluluğumuz var. Çünkü, en büyük tehlike, en yakınımızdan gelebilir. Toplu yiyecek yerleri, lokantalar, kafeler kapalı ama aile içi bulaşlar sürüyor. Konu, komşu bir araya gelerek yemek ya da diğer organizasyonları yapmaları bulaşma riskini inanılmaz arttırmakta" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR