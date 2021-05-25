Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
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Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te, hastanede yatan hasta oğlunu ziyarete giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, hastanede yatan hasta oğlunu ziyarete giderken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 23 Mayıs 2021 Pazar günü Şahinbey ilçesi Özdemir Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören oğlunu ziyarete giden ve cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Çıkmaz'a (78), hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen yaşlı adam, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İki gün sonra hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu ağır yaralanan Mehmet Çıkmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede iki gün boyunca yaşam savaşı veren yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika | Hasta oğlunu ziyarete giderken kazada öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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