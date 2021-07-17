Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
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Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü

Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, önceki gün iki bölgede çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle bu sabah kontrol altına alındı.

HATAY'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, önceki gün iki bölgede çıkan orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle bu sabah kontrol altına alındı. Bölgede 200 hektar alan, zarar gördü. 

İlçeye bağlı Akbez Gazel Uşağı Mahallesi kırsalı Amanos Dağları'ndan önceki gün akşam saatlerinde alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, birbirine birkaç kilometre mesafede iki noktadaki yangınlara müdahale etti. 3 gündür devam eden yangın söndürme çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale ile sürdürüldü. Sarp ve dik yamaçların bulunduğu bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, iş makineleriyle yol açtı. Amanos Dağları'ndaki dumanların azaldığı görüldü.Mersin'de açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hassa'daki yangının kontrol altına alındığını, 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi. 


Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü
Son Dakika | Hassa'daki yangın kontrol altında; 200 hektar alan zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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