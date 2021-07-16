Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Sarp bölgedeki yangını söndürebilmek için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı