Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
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Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, dün akşam saatlerinde birbirine yakın iki bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Sarp bölgedeki yangını söndürebilmek için iş makineleriyle yol açma çalışması yapılıyor. Yangına, 1 uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale ediliyor.

Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR
Son dakika: HASSA'DAKİ YANGIN, 2'NCİ GÜNDE DE DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri: Hassa ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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