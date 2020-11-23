Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
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Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

23.11.2020 14:36 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:40
Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

Son dakika haberleri... ESKİŞEHİR'de tartıştığı kardeşi Emrah Tekin (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı kardeşi Emrah Tekin (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen evli ve 1 çocuk annesi Hasret Yüksekkavas (32), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sırasında kendisini de yaralayan katil zanlısı Tekin, tedavisinin ardından tutuklandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emrah Tekin, önceki gün bilinmeyen nedenle tartıştığı ablası Hasret Yüksekkavas'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, yaraladı. Yüksekkavas ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hasret Yüksekkavas için Dede Mahallesi'ndeki Tiryakizade Süleymanağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Hasret Yüksekkavas'ın ailesi ve yakınları katıldı. Daha sonra evinin önünde helallik alınan Hasret Yüksekkavas, Asri Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KARDEŞ TUTUKLANDI

Olay sırasında kendisini de bacağından bıçakla yaralayan Emrah Tekin ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Tekin, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı
Son dakika... Hasret toprağa verildi, onu öldüren kardeşi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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