Son dakika: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti
Son dakika haberler: İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti.
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangında 1 sığınmacı hayatını kaybetti.
Merkezin sığınmacıların bulunduğu 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına merdivenli araçlarla müdahale eden itfaiye ekipleri, katta bulunan sığınmacıları tahliye etti.
Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında ekipler Suriye uyruklu 21 yaşındaki Ahmed Maslem'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler