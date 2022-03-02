Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı - Haberler

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Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı

AA - Güncel
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Son dakika haberine göre Yayın sırasında düşen roket Panik anları HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu.

Yayın sırasında düşen roket

Panik anları HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Füze saldırısı, o sırada cep telefonuyla yayın yapan bir kişi tarafından kayda alında.

Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı

Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı

Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı

AA - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Roket, Güncel, Haberler

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