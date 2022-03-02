Son dakika! Harkiv'deki roket saldırısı kameralara yansıdı

Yayın sırasında düşen roket

Panik anları HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının yoğunlaştığı Harkiv'de bulunan bölgesel polis ofisi binası, sabah saatlerinde füzelerle vuruldu. Füze saldırısı, o sırada cep telefonuyla yayın yapan bir kişi tarafından kayda alında.