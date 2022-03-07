Harkiv'de bombardıman sonucu çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Harkiv'de bombardıman sonucu çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, sınıra yakın bölgedeki Harkiv kentinde Rus birlikleri tarafından yapılan bombardıman sonucu çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Acil servisten yapılan açıklamada, enkaz altında kalanların arandığı ifade edildi.

Harkiv'de bombardıman sonucu çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Arama Kurtarma, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title