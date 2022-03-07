Harkiv'de bombardıman sonucu çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi, sınıra yakın bölgedeki Harkiv kentinde Rus birlikleri tarafından yapılan bombardıman sonucu çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Acil servisten yapılan açıklamada, enkaz altında kalanların arandığı ifade edildi.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
Demirören Haber Ajansı - Güncel