Harkiv'de bombardıman sonucu çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor

Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın bombardıman sonucu çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, sınıra yakın bölgedeki Harkiv kentinde Rus birlikleri tarafından yapılan bombardıman sonucu çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Acil servisten yapılan açıklamada, enkaz altında kalanların arandığı ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel