Son Dakika | Hariri suikasti davasında karar duruşması başladı
Gelen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması başladı.
18.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:41
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması başladı.
Mahkeme, kararı daha önce açıklamayı planlıyordu ancak başkent Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlama nedeniyle karar duruşmasını ertelemişti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA