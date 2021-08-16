Son Dakika | Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar
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Son Dakika | Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Son Dakika | Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun İl Müftülüğü Çakırmelikoğlu Kur'an Kursu ve Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.

Giresun İl Müftülüğü Çakırmelikoğlu Kur'an Kursu ve Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını yangın ve sel bölgelerindeki vatandaşlara destek için bağışladı.

Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından öğrenciler, aylardır biriktirdikleri harçlıklarını Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca başlatılan "Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası"na bağışlamak istedi.

Kur'an Kursu öğreticileri Yunus Güneyin ve Ramazan Necmettin Ergin ile birlikte İl Müftüsü ve TDV İl Şube Başkanı Ramazan Topcan'ı makamında ziyaret eden öğrenciler harçlıklarını Müftü Topcan'a teslim ettiler.

Öğrencilerin anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Ramazan Topcan,"Devletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle bu zorluğun üstesinden el ele vererek geleceğiz. Kardeşlik şuurumuzu diri tutarak yaraları sarmaya devam edeceğiz. Bu bilinçle devlet millet dayanışmasına katkı sunan kıymetli öğrencilerimize ve hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gün birlik günüdür. Sağduyumuzu ve sükünetimizi koruyup, tedbiri elden bırakmadan devletimizin yanında yer almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağlıyor. Sel ve yangın afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz, afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın ve onların yardımcısı olsun. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

TDV personeli tarafından bankaya götürülen öğrenci harçlıkları, ilgili hesaba yatırıldı. - GİRESUN

Son Dakika | Harçlıklarını yangın ve sellerden etkilenenlere bağışladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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