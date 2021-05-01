HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
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HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 43 kişi gözaltına alındı.

Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Harbiye'den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen 43 kişi gözaltına alındı.

Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde 43 kişi, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Eyleme HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Polis eylemcilere müdahale ederken 43 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında gazdan eylemcilerin yanı sıra polisler de etkilendi.

HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI
HARBİYE'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ; 43 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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