Son dakika! Hamilelik döneminde koronavirüse yakalanan anne kızını 21 gün sonra ilk kez görünce gözyaşlarına boğuldu

Hamilelik döneminde koronavirüse yakalanan anne kızını 21 gün sonra ilk kez görünce gözyaşlarına boğuldu

İpek bebeğin doğumundan itibaren takibini yapan Yeni Doğan Uzmanı Doktor Egemen Yıldırım;

"Covid negatif çıkan bebeğimizin genel durumu daha iyi gözüküyor, solunum sıkıntısı geriledi"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hamilelik döneminde aşı yaptırmayan ve koronavirüse yakalanan Duygu Yetgin Aygün, doğumdan 21 gün sonra ilk kez kızı İpek'i görmenin mutluluğuyla gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'de yaşayan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Yetgin Aygün, riskli olduğu gerekçesiyle gebelik döneminde aşı yaptırmadı. Hamileliğin son dönemlerinde yakalandığı korona virüsle mücadelesinde zorlanan Duygu Yetgin Aygün, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde erken doğuma alındı. Bebeğini 29 haftalıkken dünyaya getiren Duygu Hanım, doğumdan 17 gün sonra bebeğini çevrimiçi konuşmayla ilk kez gördü. Doğumdan 21 gün sonra ise canlı canlı ilk kez bebeğini görebilen Duygu Yetgin Aygün, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Doğum gününden 1 gün önce küçük kızını kuvözün dışından görmenin mutluluğunu belirten genç anne, mutluluk gözyaşlarıyla birlikte İpek'i izledi.

"Şuan için genel durumu daha iyi gözüküyor"

İpek bebeğin doğumundan itibaren takibini yapan Yeni Doğan Uzmanı Doktor Egemen Yıldırım, sürecin iyiye gittiğini belirtti. Geçirilen zorlu süreç hakkında bilgi veren Doktor Yıldırım, "Bebeğimiz 29 haftalıkken 1 kilogram 310 gram ağırlığında doğdu. İlk günlerinde ciddi solunum sıkıntıları yaşıyordu. Yaklaşık 6 gün boyunca entübe olarak izledik. Şuan için genel durumu daha iyi gözüküyor. Solunum sıkıntısı geriledi. Her geçen gün daha da toparlıyor. Anne covid pozitifti. Bebekte yaptığımız testlerde negatif sonuçlar aldık. İzlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"30 saniye görebilmenin hayalini kurdum"

Doğumdan 21 gün sonra mutluluk gözyaşları eşliğinde bebeği İpek'i gören genç anne, kızını görmüş olmanın moraliyle daha hızlı iyileşeceğini söyledi. Kuvözün dışından bile olsa kızını görmeyi hayal ettiğini belirten Duygu Yetgin Aygün, "Çok mutluyum. Gerçekten çok büyük bir hediye bu benim için. Günlerdir hep bu anı bekliyordum. Tekerlekli sandalyeyle bu şekilde dokunamadan bakmak bile benim için güzel bir şey oldu. 30 saniye görebilmenin hayalini kurdum. Başhekimlik bunu bana sağladı. Benim için moral oldu. Artık çok hızlı iyileşeceğimi ve taburcu olacağımı biliyorum. İlk görüntülü gördüğümde ben oturmaya ve hareket etmeye başladım. Uzaktan görmek bile iyi gelmişti. Yarın koşabilirim herhalde" diye konuştu.

"En güzel doğum günü hediyesi oldu"

Doğum gününden 1 gün önce kızını gören genç anne, bugüne kadar aldığı en güzel hediye olduğunu söyledi. Mutluluğunu ise şu sözlerle belirtti:

"Yarın benim doğum günüm ve benim için çok büyük bir hediye oldu. Onu görmek gerçekten dünyalara bedel. İnşallah en kısa sürede çocuğuma kavuşacağım. En büyük hayalim de bu şuanda. Allah nasip etsin inşallah.