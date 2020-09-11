Son Dakika | Hamile kadını taşıyan ambulans, otomobile çarptı: 2 yaralı
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Son Dakika | Hamile kadını taşıyan ambulans, otomobile çarptı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre IĞDIR'da hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, önüne çıkan otomobile çarptı.

Son Dakika | Hamile kadını taşıyan ambulans, otomobile çarptı: 2 yaralı
11.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:07

IĞDIR'da hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, önüne çıkan otomobile çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralandı. Ambulanstaki kadın ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Iğdır'ın merkez Çarıkçı köyü mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinden aldığı hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan Bahattin Savu yönetimindeki 76 AAB 538 plakalı ambulans, aniden karşısına çıkan Muhammet Ali Gök yönetimindeki 76 DK 776 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil yoldan çıkıp, bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobil içerisinde sıkışan Muhammet Ali Gök ile yanındaki Hilal Altuntaş'ı yaptıkları çalışmayla çıkardı. Otomobildeki iki yaralı ile kaza yapan ambulanstaki hamile kadın, olay yerine çağırılan ambulanslarla devlet hastanesine kaldırıldı.Hamile kadın ve iki yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


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Kaynak: DHA

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