Son dakika... Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal (41), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.