Son Dakika | Hamas lideri Heniye'den İsrail güçlerinin 3 Filistinliyi öldürmesine tepki Açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçlerinin ateş açarak öldürdüğü 3 Filistinlinin kanının "boşa gitmeyeceğini" söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, hayatını kaybeden 3 Filistinlinin aileleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

"Bu kanlar boşa gitmeyecek. Tüm Filistin direniş grupları, bu emanetin hepimizin üzerinde olduğunu görüyor." diyen Heniyye, bu kanların, "düşmanla güvenlik koordinasyonunun bitirilmesi" için açık bir çağrı olduğunu kaydetti.

İsrail saldırısını kınayan Hamas lideri, başarısız olduğunu belirttiği "suikast politikasının", direnişi durdurması ve Filistin halkından direnen insanları caydırmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Ne olmuştu?

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde 3 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğünü bildirmişti.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin, Nablus'taki El-Mahfiye Mahallesi'ne sivil araçlarla baskın yaptığını ve Filistinlilerin bulunduğu bir aracın önünü keserek silahlı saldırı düzenlediğini aktarmıştı.