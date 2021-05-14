Gelen son dakika haberlerine göre Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail'in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail'in Aşkelon kentine 100 roket atıldığını duyurdu. - GAZZE
Şu an buradasınız: Son Dakika | Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sivillerin ve sivil tesislerin hedef alınmasına yanıt olarak İsrail'in Aşkelon... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.