Son Dakika | Hamas, Cezayir'in Filistin davasına yönelik tutumundan memnun - Haberler
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Son Dakika | Hamas, Cezayir'in Filistin davasına yönelik tutumundan memnun

AA - Haberler | Güncel
Son Dakika | Hamas, Cezayir'in Filistin davasına yönelik tutumundan memnun

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hamas Hareketi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Filistin davasına yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

Hamas Hareketi, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Filistin davasına yönelik tutumundan övgüyle söz etti.

Hareketin Filistin Dışındaki Siyasi Yönetim Dairesi Başkanı Sami Ebu Zuhri, Tebbun'un Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı konuşmanın ardından yaptığı açıklamada, Cezayir'in Filistin davasına ilişkin tutumundan gurur duyduğunu söyledi.

Tebbun'un, "Filistin davasının pazarlık konusu olmayacak en belirgin değişmez siyasi sabitelerden biri olduğuna" ilişkin sözlerinin, Cezayir'in tutumunun asaletini yansıttığını dile getiren Ebu Zuhri, Cezayir Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, Filistin halkının güvenini güçlendirmesiyle gerçek değerinin ortaya çıktığını vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan konuşmasında Tebbun, ülkesinin, Filistin halkıyla dayanışma halinde olduğunu kaydetmişti.

Tebbun, Cezayir'in, "Filistin halkının, ihlallere karşı himaye edilmesi için gösterilen çabaların artırılması konusunda ısrarlı çağrılara ilişkin ilkelerine" vefakar kalacağını belirtmişti.

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AA - Son Dakika Haberleri

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