Son Dakika | Hamas, Almanya'nın harekete ait bayrak ve sembolleri yasaklama kararını kınadı
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Son Dakika | Hamas, Almanya'nın harekete ait bayrak ve sembolleri yasaklama kararını kınadı

Son Dakika | Hamas, Almanya'nın harekete ait bayrak ve sembolleri yasaklama kararını kınadı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Hamas Sözcüsü Hasım Kasım, Almanya'nın, Hamas'a ait bayrak ve sembolleri yasaklaması kararını kınadı.

Hamas Sözcüsü Hasım Kasım, Almanya'nın, Hamas'a ait bayrak ve sembolleri yasaklaması kararını kınadı.

Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, Almanya'nın, Hamas'a ait bayrak ve sembolleri yasaklaması kararından esef duyduklarını ve kararı kınadıklarını belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu karar, Hamas tarafından temsil edilen Filistin direnişinin adaletinin, bu kesimlerce anlaşılmadığını yansıtmaktadır." denildi.

Tüm bu kararlara rağmen Filistin halkının hikayesinin, Avrupa başta olmak üzere tüm camialara taşındığına işaret edilen açıklamada, Filistin direnişinin, tüm uluslararası ve insan hakları yasaları gereğince güvence altına alındığı ve İsrail'e karşı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis grupları, Hamas bayrağının yasaklanması konusunda uzlaşmıştı.

Birlik Partileri Federal Meclis Grup Başkan Vekili Thorsten Frei, geçen pazar, konuya ilişkin gazeteye yaptığı açıklamada, "Alman topraklarında terör örgütlerinin bayraklarının dalgalanmasına izin vermek istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Frei getirilecek yasak ile ülkede yaşayan Yahudi vatandaşlara açık bir destek mesajı vermiş olacaklarını belirtmişti.

Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas'ı "terör örgütleri" listesine almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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