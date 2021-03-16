Son dakika... Halkbanklı voleybolcu Volkan Döne: "Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Halkbanklı voleybolcu Volkan Döne: "Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik"

16.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:37
Son dakika... Halkbanklı voleybolcu Volkan Döne:

Bir son dakika haberine göre Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Volkan Döne, üç kupa hedefi ile başladıkları sezonu Türkiye Kupası ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Volkan Döne, üç kupa hedefi ile başladıkları sezonu Türkiye Kupası ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli voleybolcu Volkan Döne, ağustos ayından beri hedefleri için çalıştıklarını belirterek, "Lig, Challenge Kupası ve Türkiye Kupası'nda iddialıydık. Şanssız yenilgiler bizi şampiyonluk hedefinden uzaklaştırdı. Elbette moral olarak olumsuz etkilendik. Ancak biz Halkbank takımıyız. Bizde hedefler bitmez. Şu anda Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Kupayı kazanmak için ellerinde geleni yapacaklarını anlatan tecrübeli voleybolcu, "Mental, fiziksel ve teknik olarak maksimum çalışıyoruz. Kupayı kazanmak için varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız. Başaracağımıza da inanıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu sezonu kupayla taçlandırmak arzusundayız." şeklinde görüş belirtti.

Formasını giydiği Halkbank'ın voleybolda bir marka olduğuna anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Şampiyonluklar yaşayan, hedefleri her zaman zirve olan herkesin oynamak istediği bir kulüpteyim. Ben de takımımın bu hedeflerine ulaşmasında katkı yapabilmek için buradayım. Tecrübemi, performansımı bunun için sergiliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Halkbanklı voleybolcu Volkan Döne: "Türkiye Kupası'nı kazanmak için kenetlendik" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:02:12. #1.16#
title