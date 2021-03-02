Son Dakika | Halk sağlığı uzmanından "mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Halk sağlığı uzmanından "mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı" uyarısı

02.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:15
Son Dakika | Halk sağlığı uzmanından

Son dakika gündem haberine göre Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüs riski nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, mutant virüs riski nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine daha fazla uyulması gerektiğini söyledi.

Yorulmaz, AA muhabirine, virüslerin de diğer canlılar gibi yaşamlarını sürdürme çabasında olduğunu belirtti.

Virüslerin kendilerine uygun olmayan ortamlarda yaşamak için mutasyon geçirdiğini anlatan Yorulmaz, "Mutasyon virüsler hem bulaşmada hem hastalığın klinik belirtilerinde değişiklik meydana getirebiliyor. Tüm dünyada üç mutasyon var. Brezilya, İngiltere ve Güney Afrika'dan çıkan mutasyon. Bu mutasyon virüslerin çok daha bulaşıcı olduğu yönünde açıklama yapıldı ve gözlemler de bu şekilde. Önceki virüse göre 1,5 kat daha bulaşıcı virüsle karşı karşıyayız." dedi.

Prof. Dr. Yorulmaz, ilk çıkan koronavirüsün yerini mutant virüslerin almaya başladığını anlatarak şöyle devam etti:

"Almanya'daki çalışmalar mutant virüsün, ana virüsün dörtte birine yaklaştığını gösteriyor. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanı açıkladı, 37 ilde mutant virüs belirlendiğini söyledi. Bunun tüm ülkede yaygınlaşacağını söylemek yanlış olmaz. Edirne'de de mutant virüs olduğu açıklanmıştı. Mutant virüsün varlığı daha bulaşıcı olduğuna göre, önlemlerimizi çok daha sıkı biçimde alma gerekliliğini bize gösteriyor. Çünkü önceden aldığımız önlemler daha az bulaşıcı virüse göreydi. Şimdi 1,5 kat daha fazla bulaşıyorsa demek ki maske eskisi kadar koruyucu olmayabilir. Hem maske sayımızı hem de mesafeyi artırmamız gerekiyor."

Daha önce uygulanan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının 2 metreye çıkarılması önerisinde bulunan Yorulmaz, "Görüşmelerimiz 15 dakikaydı, şimdi 10 dakikayı geçmesin. Kalabalık ortamlarda mümkün olduğu kadar bulunmamak çok önemli. Hijyen kurallarına öncesinden daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Mutant virüsle birlikte risk büyüdü, tedbirleri iki katına çıkarın." diye konuştu.

Yorulmaz, sırası gelenlerin de mutlaka aşı olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Berat Albayrak Fahrettin Koca Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Sedat Kapurtu Demet Özdemir
Spor Mustafa Er Mesut Özil Serdar Aziz Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Halk sağlığı uzmanından "mutant virüs riski nedeniyle tedbirlere daha fazla uyulmalı" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 13:18:33. #1.15#
title