Son dakika... Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
29.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:04
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Omar Şehahmed (7), Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Sürücü H.A. gözaltına alındı.
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Kaynak: AA