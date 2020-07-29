Son dakika... Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika güncel haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Son dakika... Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
29.07.2020 23:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:04

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde halk otobüsünün altında kalan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Omar Şehahmed (7), Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde bisikletiyle gezerken H.A. yönetimindeki 46 H 0542 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sürücü H.A. gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Güncel
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti 3. Sayfa
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşı için ilk doz uygulaması kasımda; ancak Türkiye'ye gelmesi nisanı bulabilir
Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı
Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Çorap alma bahanesiyle 10 bin liralık telefonu kaşla göz arasında çaldı
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
4 askerin şehit olduğu kazanın tanığı: Şoför kendisini düşünmeyip, yolcuları düşündü
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Deniz Seki Ozan Güven İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika... Halk otobüsünün altında kalan bisikletli çocuk yaşamını yitirdi - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 06:38:21. #1.15#
title