Son Dakika | Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi
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Son Dakika | Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi

Son dakika haberi: NEW ABD'deki Halk Bankası davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, bankanın reddihakim başvurusunu reddetti.

Son Dakika | Halk Bankası'nın ABD'deki davada reddihakim başvurusu kabul edilmedi
24.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:39

NEW ABD'deki Halk Bankası davasında New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, bankanın reddihakim başvurusunu reddetti.

Mahkeme, Halk Bankası'nın 14 Temmuz'da yaptığı reddihakim talebi başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman, kararında mahkemenin "tarafsız" olduğu gerekçesiyle Halk Bankasının reddihakim talebini kabul etmedi.

Halk Bankası avukatları geçen sene aralık ayında da reddihakim talebinde bulunmuş, mahkeme bankanının söz konusu talebini reddetmişti.

Öte yandan Halk Bankası avukatları davanın görülmesine Mart 2022'de başlanmasını teklif etmiş, savcılık makamı ise Şubat 2021'i önermişti, ancak Yargıç Berman, davanın ne zaman görüleceğine ilişkin kararını henüz açıklamadı.

Halk Bankası'na "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

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Kaynak: AA

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