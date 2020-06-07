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Son dakika... Halıcılar "kredi paketi"nden umutlu

Son dakika habere göre Kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerilemenin yaşandığı halıcılık sektörüne umut oldu.

Son dakika... Halıcılar
07.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:36

Kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerilemenin yaşandığı halıcılık sektörüne umut oldu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine, sektörün son yıllarda önemli atılımlar yaptığını ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle tüm sektörlerde görülen gerilemenin halıcılıkta yaşandığını anlatan Kaplan, "Aslında yıla çok iyi başlamıştık ama koronavirüs nedeniyle işlerde ciddi bir kayıp yaşadık. Ülkemizin somut ve kararlı adımlarıyla süreç çok şükür başarılı şekilde yürütülüyor. Süreci en az hasarla atlatacağız. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bizler de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Kaplan, salgın sürecinin konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarına talebin azalmasına neden olduğunu vurgulayarak, geçen günlerde kamu bankalarınca 4 yeni kredi paketinin hayata geçirilmesiyle bunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Hizmete sunulan paketlerin sektörlere umut vadettiğini belirten Kaplan, biriken talep oluşumunun giderilmesi anlamında paketin hem tüketiciye hem de üreticiye yararlarının olacağına işaret etti.

Olumlu dönüşler almaya başladıklarını aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Salgının iç piyasadaki etkilerini hepimiz biliyoruz. Burada tabii devletimizin finans kurumlarının verdiği destekler çok önemli. Bir şekilde piyasanın ve ekonominin canlanması gerekiyor. Bu desteklerle iç piyasadaki taleplerin günbegün arttığını ve önümüzdeki günlerde de iyi olacağını umut ediyorum. Sektörden geri dönüşler bize yansımaya başladı. Sonuçta insanların ihtiyacı var. Bu noktada gerek konut kredisi gerekse tüketici kredilerinde kamu bankalarının çok ciddi ekonomik destekleri var. Bu desteklerin faydalarının olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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