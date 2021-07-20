Haliç'te suya düşen büyükbaş kurbanlığı deniz polisi kurtardı
Haliç'te suya düşen kurbanlık, deniz polislerince kurtarıldı.
Haliç'te suya düşen kurbanlık, deniz polislerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Okmeydanı'nda kurbanlık pazarından alınan büyükbaş hayvan, Kasımpaşa'da kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı.
Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç'te denize düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlığı uzun uğraşlar sonucu Balat'ta kıyıya çıkardı.
Kurbanın sahiplerinden Furkan Kara, büyükbaşın bir anda ipinden kurtularak kaçtığını ve sonra denize düştüğünü söyledi.
Kurbanlık, kamyonete yüklenerek kesim alanına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk