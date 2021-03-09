DÜZCE Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü

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Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördüDÜZCE'de sebze ve meyve halinde kasaların yanması sonucu yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü

DÜZCE'de sebze ve meyve halinde kasaların yanması sonucu yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.

Akınlar Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi sebze ve meyve halinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, soğanların bulunduğu alana sıçradı. Durumu fark eden hal esnafı, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 1 ton soğan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ